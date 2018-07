Técnico do Cruzeiro festeja 3ª vitória fora de casa

CAMPINAS - Marcelo Oliveira só teve motivos para comemorar na noite de sábado. O Cruzeiro voltou a vencer fora de casa, retomou a liderança, ainda que provisória, e contou com gol do criticado Dedé. Até o bom retorno do volante Henrique, sem jogar há nove meses, foi festejado pelo treinador.

"Uma vitória expressiva em um momento importante, não levamos gols, aumentamos nosso percentual de aproveitamento fora de casa e nos fortalece para a sequência", disse o treinador, após os 2 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas. "Estou satisfeito com o equilíbrio entre a defesa e o ataque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro".

Marcelo Oliveira também ficou satisfeito com as entradas de Egídio e Lucas Silva no segundo tempo. "Comentamos agora, no vestiário, a participação do grupo, do elenco. O banco mais uma vez funcionou. O Lucas entrou muito bem, os jogadores que estão fora estão preparados", afirmou.

O treinador acredita que o retorno de Henrique manterá a força do elenco na briga pela liderança do Brasileirão. "Importante também foi a volta do Henrique, que vai nos ajudar muito, tem a combinação de boa técnica e marcação. É um elenco de muita qualidade e poder fazer a diferença na sequência do campeonato".

Henrique não disputava uma partida há nove meses por causa de uma lesão no púbis. Ele voltou a jogar ao entrar em campo no segundo tempo, no lugar de Ricardo Goulart.