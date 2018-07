Técnico do Cruzeiro quer Rafinha e Éverton Ribeiro para 2013

O técnico Marcelo Oliveira chegou nessa semana ao Cruzeiro para substituir Celso Roth e, mesmo em fase inicial de trabalho, já pensa em mexer no elenco para a próxima temporada. Seus dois primeiros indicados são jogadores que atuaram e se destacaram sob seu comando por quase dois anos no Coritiba: os meias Éverton Ribeiro e Rafinha.

"Naturalmente, pelo fato do Coritiba ter ido tão bem nesse trabalho de dois anos, alguns jogadores foram citados. São jogadores interessantes, inclusive esses dois (Rafinha e Everton Ribeiro). São dois jogadores que interessam pela técnica e tática", declarou, nesta quarta-feira, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Mesmo se conseguir a contratação de Éverton Ribeiro e Rafinha, o Cruzeiro não deve parar nestes nomes. Marcelo Oliveira admitiu que indicou uma lista de jogadores à diretoria, tudo para tentar impedir uma nova temporada melancólica como a de 2012, quando a equipe caiu nas semifinais do Campeonato Mineiro, nas oitavas de final da Copa do Brasil e sequer brigou pelo G4 no Brasileirão.

A única preocupação do treinador, no entanto, é a concorrência de outros clubes na busca por reforços. "Existe uma concorrência grande, mas existe uma vontade e o Cruzeiro está atento a grandes nomes também. Para o técnico seria muito bom ter um elenco forte, comprometido. Trabalhando muito, a possibilidade de conquista é maior e eu vim para o Cruzeiro para ser campeão."

Até o momento, o Cruzeiro acertou a contratação de três nomes: o lateral Egídio, o meio-campista Uelliton e o meia Diego Souza. Mas a manutenção de um jogador pode ser o maior reforço da equipe para 2013. Pretendido por Santos, São Paulo, entre outros, Montillo é fundamental, na visão de Marcelo Oliveira, "pela idolatria, parte técnica e entrega dele nos jogos".

Outro plano do técnico para a próxima temporada é utilizar bastante as categorias de base do clube. "O vínculo afetivo do jogador é muito grande com o clube e ele sobe com o ideal de jogar diante da torcida, além da parte relacionada a investimentos, pois o clube revela jogadores e eventualmente tem uma venda", comentou.