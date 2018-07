Técnico do Cruzeiro relaciona Willian para clássico

BELO HORIZONTE - O atacante Willian será a novidade do Cruzeiro para o clássico com o Atlético Mineiro, neste domingo, no Mineirão. O jogador, recém-contratado, foi incluído na lista de relacionados divulgada pelo técnico Marcelo Oliveira, neste sábado.

Willian treinou pela primeira vez com o grupo cruzeirense na terça-feira. Ele chegou ao clube por empréstimo na negociação que levou Diego Souza para o Metalist, da Ucrânia. O atacante vai ficar no banco de reservas no clássico, mas tem chances de entrar em campo no decorrer da partida.

Ele será uma alternativa à dupla formada por Luan e Vinicius Araújo. Marcelo Oliveira já confirmou os dois na equipe titular. Assim, o Cruzeiro vai entrar em campo com Fábio; Mayke, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Luan e Vinicius Araújo.

Confira os jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais: Ceará, Egídio, Everton e Mayke;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Paulão;

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Souza e Tinga;

Meias: Everton Ribeiro e Ricardo Goulart;

Atacantes: Anselmo Ramon, Luan, Lucca, Martinuccio, Vinicius Araújo e Willian.