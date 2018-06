Técnico do Crystal Palace confirma acordo encaminhado com Cavalieri

Depois de acertar a rescisão contratual com o Fluminense nesta sexta-feira, o destino do goleiro Diego Cavalieri deve ser mesmo o Crystal Palace, time da primeira divisão da Inglaterra. Segundo Roy Hodgson, técnico do Palace, Diego já está treinando na equipe inglesa e está perto de chegar a um acordo para voltar ao futebol inglês.

"Ele está muito bem. Está conosco por uma semana agora. Foi liberado do seu clube no Brasil, e o convidamos para treinar conosco e ver como seria. Espero que a gente chegue a um acordo. Doug Freedman (Diretor de Futebol) e Steve Parish (Presidente) estão trabalhando duro pelo acordo, pelo menos até o fim da temporada", confirmou Hodgson, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Apesar de a janela de transferências do futebol inglês ter se encerrado no último dia e janeiro, Cavalieri pode ser inscrito a qualquer momento pois não tem vínculo com outro clube. Se confirmado o acerto, será a segunda passagem do goleiro brasileiro na Inglaterra. Antes, Cavalieri, revelado pelo Palmeiras, deixou o clube paulista para atuar no Liverpool de 2008 a 2010. Na Europa também passou pelo Cesena, da Itália, antes de ser contratado pelo Fluminense em 2011.

O jogador atuou por sete anos com a camisa do Fluminense e viveu grandes momentos, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. Nos últimos tempos, no entanto, oscilou demais e chegou a perder a titularidade no ano passado. Ao ser informado de sua dispensa, Cavalieri reclamou publicamente do comportamento da diretoria tricolor na condução do caso.

No Crystal Palace, ele disputará posição com os experientes Speroni, de 38 anos, e Hennessey, de 31, para ser titular do gol do Crystal Palace, 15.º colocado do Campeonato Inglês, com 27 pontos.