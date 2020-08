Técnico do CSA, Eduardo Baptista testa positivo para covid-19

Eduardo Baptista não vai reencontrar a Ponte Preta nesta sexta-feira à noite. O treinador de 48 anos testou positivo para covid-19 e não poderá comandar o CSA em Campinas, no jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

De acordo com nota oficial do CSA, Eduardo Baptista foi o único da delegação que testou positivo nos testes realizados na última quarta-feira em Campinas. O grupo estava no Paraná, onde perdeu por 3 a 0 para o Operário na terça-feira.

Assim, todos os jogadores que viajaram estão à disposição, o que é um alívio. Antes de Eduardo Baptista, 21 atletas do CSA testaram positivo para o novo coronavírus desde a retomada do futebol. Tanto é que os jogos contra Chapecoense (2ª rodada) e Cuiabá (3ª rodada) foram adiados.

Mas o treinador ainda vai realizar uma contraprova e por isso o clube não confirma quem será o seu substituto no banco de reservas contra a Ponte Preta. Mas o auxiliar técnico Márcio Goiano é quem deve assumir a função.

Natural de Campinas, Eduardo Baptista tem uma forte ligação com a Ponte Preta, clube que treinou em duas oportunidades (2015 a 2016 e 2017 a 2018).