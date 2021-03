Técnico do Egito coloca Salah em lista preliminar para Jogos Olímpicos de Tóquio

O torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, poderá ter a presença do atacante Mohamed Salah, um dos astros do Liverpool. O jogador faz parte de lista preliminar do técnico da seleção olímpica do Egito, Shawky Gharib, divulgada nesta terça-feira.

Hoje com 28 anos, Salah é um dos três futebolistas do país com mais de 24 anos autorizados a estar no torneio. "Salah é hoje um dos jogadores mais importantes do mundo e é normal ele ser convocado para a seleção olímpica do Egito. Nós vamos começar as conversas oficiais com o Liverpool depois da janela internacional de jogos de março", declarou Ghariba em uma entrevista à Egyptian TV, o canal de TV estatal do Egito.

A presença dele no torneio olímpico vai depender das negociações com o Liverpool, já que o clube não é obrigado pela Fifa a liberar o jogador. Como declarado pelo treinador, a federação egípcia ainda não havia procurado o time de Liverpool antes de anunciar a decisão. Ao todo são 50 nomes na lista e a relação final só deve ser conhecida em junho.

Caso se confirme a presença de Salah nos Jogos Olímpicos, entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano, o atacante vai perder a pré-temporada do Liverpool e parte do início da próxima edição do Campeonato Inglês. O atacante esteve presente na edição de 2012, em Londres, na Inglaterra.

Se o craque egípcio tiver sinal verde, é possível que encontrará no Japão o brasileiro Neymar. O astro do Paris Saint-Germain já disse ao clube que sonha em buscar o bicampeonato olímpico com o Brasil, após a medalha de ouro conquistada nos Jogos do Rio, em 2016. A competição conta com 16 seleções, dividida em quatro grupos na primeira fase. O sorteio será realizado no mês que vem.