Técnico do Egito deixa Salah no banco de reservas em estreia na Copa

Um dia após mostrar confiança em contar com Mohamed Salah entre os titulares nesta sexta-feira, o técnico Hector Cuper recuou e deixou o atacante do Liverpool no banco de reservas ao anunciar a escalação da equipe do Egito para o jogo contra o Uruguai, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo da Rússia. A partida terá início às 9 horas (horário de Brasília), em Ecaterimburgo.

Cuper não justificou a decisão, que teria sido tomada por precaução. O jogador sofreu lesão no ombro esquerdo na final da Liga dos Campeões, quando o seu Liverpool foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1, no dia 26 de maio. Desde então, vinha focando suas atenções no tratamento.

Na quinta-feira, ele apareceu sorridente no treino da seleção egípcia e participou normalmente da atividade, demonstrando estar bem recuperado do problema físico. Ao fim da atividade, o treinador do time egípcio afirmou que "pode assegurar quase 100%" a presença de Mohamed Salah na partida contra o Uruguai.

Aniversariante do dia, completando 26 anos nesta sexta, o jogador deve ser opção para o segundo tempo. Salah foi um dos astros da última temporada europeia. Eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês, o jogador foi o artilheiro do Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões.

No Uruguai, o técnico Oscar Tabárez definiu seus 11 titulares com o meia Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro, entre os titulares. Os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani estão confirmados na equipe.