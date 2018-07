Técnico do Equador exalta qualidade individual da França

O técnico do Equador, o colombiano Reinaldo Rueda, está preocupado com o próximo adversário de sua equipe. Os sul-americanos enfrentam a França na quarta-feira, no estádio do Maracanã, em duelo decisivo pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Mesmo com os adversários muito próximos da classificação para as oitavas de final, o treinador está atento à qualidade individual dos franceses, "capaz de resolver uma partida a qualquer momento".

Além do potencial dos jogadores adversários, Rueda destacou também o bom trabalho que os franceses vêm fazendo como equipe em entrevista coletiva concedida em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. "A França vem jogando um futebol muito atrativo. Os vejo muito fortes no aspecto coletivo", analisou.

Depois da vitória por 2 a 1 sobre Honduras na última sexta, o treinador comandou uma sessão tranquila de treinos neste sábado. Rueda se disse muito satisfeito com os três pontos conquistados ante os hondurenhos e irá apostar nos pontos fortes de sua equipe para voltar a vencer contra os franceses. "Temos que fortalecer nosso ataque pelos lados, que caracteriza nosso jogo, e fazer uma partida inteligente", ressaltou.

Perguntado sobre o atacante Benzema, destaque da França com três gols, o técnico de Equador reconheceu a qualidade do jogador, mas garantiu que não haverá marcação individual sobre nenhum dos atletas franceses.

Também presente na coletiva, o meia Édison Méndez afirmou que a partida contra a França será diferente dos dois jogos que o Equador realizou anteriormente e, assim como seu técnico, disse que será necessário inteligência para conseguir um bom resultado. "A França fez duas ótimas partidas. Eles chegam muito à área adversária, então teremos que fazer um jogo diferente do que apresentamos contra Suíça e Honduras", afirmou.

Os equatorianos, assim como a Suíça, têm três pontos no Grupo E, à frente de Honduras, que ainda não pontuou. Os suíços enfrentam os hondurenhos, também na quarta, em Manaus. Apesar de todas as equipes do grupo ainda terem chances matemáticas de classificação, a França se encontra muito próxima de uma vaga, por já ter 6 pontos e um saldo positivo de seis gols.