Técnico do Everton, Ancelotti diz que quer seguir exemplo do Liverpool de Klopp

Contratado no final do ano passado para tentar reerguer o Everton e colocá-lo entre os candidatos a título na Inglaterra e na Europa, o técnico italiano Carlo Ancelotti já sabe o caminho a seguir. O renomado treinador com títulos por grandes equipes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique revelou que o exemplo a ser seguido é justamente o maior rival Liverpool.

Em entrevista à TV inglesa Sky Sport News, Ancelotti utilizou o clube treinado pelo alemão Jurgen Klopp como exemplo de um time que foi melhorando temporada após temporada desde a chegada do treinador para conquistar o título do Campeonato Inglês - feito que não acontecia com o Liverpool há 30 anos.

"Eu espero que logo o Everton seja competitivo e brigue nas primeiras posições com Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United e outros grandes times. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas espero que logo. Nós temos um elenco jovem e habilidoso. O Liverpool fez um trabalho fantástico nos últimos cinco anos. Quando Klopp chegou, ano após ano eles melhoraram o plantel. Esse é o caminho que devemos seguir", contou Ancelotti.

Desde sua contratação em dezembro, depois de uma polêmica saída do Napoli, Ancelotti conseguiu afastar o Everton da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês e agora somente cumpre tabela até o final da temporada. O italiano assinou um contrato até 2024 e pode fazer um trabalho duradouro, como fez nos outros clubes em sua carreira, e que gere frutos.