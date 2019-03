Técnico do Everton se irrita com lesão de Mina em jogo da Colômbia

O técnico do Everton, Marco Silva, criticou a Colômbia por ignorar os conselhos do time inglês sobre Yerry Mina depois que o zagueiro voltou de compromissos da seleção com uma lesão no tendão.

Mina atuou nos dois amistosos da Colômbia durante a janela internacional, jogando 90 minutos na vitória de 1 x 0 sobre o Japão na sexta-feira passada e se machucando no primeiro tempo da derrota de 2 x 1 para a Coreia do Sul quatro dias depois. "Sabíamos que poderia ser um risco para ele jogar as duas partidas", disse Silva em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

"Nós os alertamos... que seria um risco usá-lo em duas partidas em um período curto. Eles decidiram e, infelizmente para nós e para Yerry, ele sofreu a lesão". Mina trocou o Barcelona pelo Everton em agosto, e só atuou com o clube de Merseyside em nove jogos da liga inglesa por culpa de uma lesão persistente no pé. "Ele não está fora pelo resto da temporada", acrescentou Silva. "Vamos ver quantas semanas mais será, mas acredito que Mina... estará jogando com uma camisa azul de novo antes do final da temporada", completou.

"Não tem sido uma temporada fácil para ele desde que chegou ao clube, ele teve alguns momentos de azar e algumas lesões sérias". O Everton, que ocupa a 11ª posição na tabela, visita o 9º colocado West Ham United no sábado.