Técnico do Flamengo minimiza provocações antes de clássico e confirma desfalques

Às vésperas de um decisivo clássico, que pode acabar com as ambições do Flamengo no Brasileirão, o técnico do time rubro-negro minimizou as provocações que antecedem a partida contra o Botafogo e cobrou foco da sua equipe, que terá ao menos dois desfalques neste sábado, no Maracanã.

"Sinceramente, não tenho muito o que comentar sobre isso [provocações]. Não é do meu feitio fazer esse tipo de declaração", disse o treinador, referindo-se aos comentários recentes do atacante Sassá e do presidente do Botafogo. Carlos Eduardo Pereira disse que nunca perdeu para o rival em sua gestão. E o jogador disse que ganharia de 3 a 0 do adversário.

"Na promoção de uma partida ocorrem provocações e compreendo isso. O Botafogo tem uma grande equipe e entraremos em campo respeitando-os, como fazemos com todos os times que enfrentamos. Não levaremos isso para o campo, pois pode tirar um pouco da concentração em nosso objetivo dentro da partida", pregou o treinador.

Zé Ricardo não esconde a preocupação com a irregularidade do Flamengo nas últimas rodadas. As oscilações fizeram o Palmeiras abrir cinco pontos de vantagem na liderança, reduzindo as chances de título do time carioca.

"As oscilações são plausíveis em uma competição tão longa. Elas podem ocorrer. O grupo realmente alternou momentos dentro das partidas, mas fico muito feliz pelo que pudemos apresentar no segundo tempo contra o Corinthians e na primeira etapa lá no Mineirão, contra o Atlético-MG", disse Zé Ricardo.

Para este clássico, o treinador terá pelo menos duas baixas: os meias Éverton e Mancuello. "Os dois atletas estão fora do jogo de amanhã [sábado]. O Éverton provavelmente estará recuperado para a próxima partida. O Mancuello sofreu uma pancada no fim do primeiro tempo contra o Corinthians e o substituímos na partida. O levamos à viagem para o jogo contra o Atlético-MG, mas ele não estava 100%. Quando voltamos ao Rio, optamos por tratar com mais cautela dessa lesão. Provavelmente ele estará de volta contra o América-MG", explicou o treinador, já pensando no jogo seguinte do Flamengo.

Com estas baixas, Zé Ricardo deve repetir no sábado a escalação do time que empatou com o Atlético-MG, por 2 a 2, no fim de semana passado. Assim, o Flamengo deve entrar em campo com Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão e Diego; Gabriel, Fernandinho e Guerrero.

O treinador não confirmou o time no treino desta sexta-feira porque novamente resolveu fazer mistério. Ele fechou a atividade e só revelou informações através da assessoria de imprensa. Zé Ricardo deu mais atenção ao trabalho tático e de bolas paradas, no ataque e na defesa, nesta manhã.