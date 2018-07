Técnico do Flamengo reclama de falta de sorte O técnico Rogério Lourenço atribuiu o empate do Flamengo, com o Vitória por 1 a 1, na noite de sábado, à "falta de sorte". Para o treinador, a equipe carioca jogou melhor, mas não conseguiu somar os três pontos por causa da chuva que encharcou o gramado do Estádio Barradão e prejudicou a qualidade da partida.