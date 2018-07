Técnico do Grêmio admite decepção, mas promete briga pelo 2º lugar Roger Machado admitiu a decepção pela derrota do Grêmio para o Sport, por 1 a 0, na noite de domingo. O treinador lamentou o resultado que afastou o time gaúcho da briga pela segunda posição, mas prometeu empenho nos jogos finais na busca pelo vice-campeonato do Brasileirão.