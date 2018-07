Técnico do Grêmio critica atuação, mas valoriza empate O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Figueirense, na noite da última quarta-feira, em Florianópolis, em um jogo no qual a equipe gaúcha escapou da derrota graças a um pênalti defendido pelo goleiro Marcelo Grohe aos 45 minutos do segundo tempo. Após o duelo, o técnico Julinho Camargo criticou a atuação do time, mas valorizou o resultado até mesmo pelo desempenho ruim dos seus jogadores.