Técnico do Grêmio elogia Lincoln em 'jogo típico do Gaúchão'

"Foi uma partida típica do Gauchão. Jogo fechado no primeiro tempo, com o Veranópolis usando uma marcação no seu campo para tirar espaço. Tivemos dificuldade em transpor o bloqueio deles e o jogo ficou truncado", disse o treinador gremista.

Na avaliação de Roger, a sua decisão de recuar o meia-atacante Lincoln para o setor de criação foi fundamental para o time vencer, tanto que foi do meia de 17 anos o passe para o único gol da partida, marcado por Bobô. "Organizamos o posicionamento do Lincoln, que estava como atacante", afirmou.

Aos poucos, aliás, Lincoln vai conquistando seu espaço com Roger, que promete cuidar bem da revelação, para que ele estoure pelo Grêmio. "Já sei o que o Lincoln pode me oferecer. No momento adequado, vai ganhando mais protagonismo e poderá mostrar ainda mais", disse.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos nove pontos em três jogos e divide a liderança do Campeonato Gaúcho com o Juventude. O time volta a jogar nesta sexta-feira, em casa, diante do São José, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.