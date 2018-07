Técnico do Grêmio encara rodada final como 1º jogo de 2016

Sem valorizar a busca frustrada do Grêmio pelo vice-campeonato, Roger Machado encarou a vitória sobre o Joinville por 2 a 0, no domingo, como o primeiro jogo do time gaúcho na temporada 2016. O treinador comparou o estado ruim do gramado da Arena Joinville às dificuldades que o clube deve encontrar na Copa Libertadores.

"Disse que o jogo de hoje não era o último desta temporada, mas o primeiro da próxima. Porque na Libertadores vamos encontrar isso, um campo de jogo pesado, só que seco", projetou Roger Machado, que evitou lamentar a chance perdida de ficar com o segundo lugar do Brasileirão.

O Grêmio fez sua parte ao vencer o Joinville na rodada final, mas o Atlético-MG fez 3 a 0 na Chapecoense e assegurou o segundo lugar na tabela. "Nós dependíamos de outro resultado na rodada, mas passei para nossos atletas que tínhamos que entregar o melhor resultado para o nosso torcedor. Desde que chegamos ao terceiro lugar, não olhamos mais para trás."

Em clima de avaliação da temporada, Roger fez elogios ao grupo gremista e reconheceu o seu bom desempenho à frente do time. "Sempre me considerei um técnico à espera de uma oportunidade, que chegou este ano. Encontrei um grupo de trabalho motivado e com competência para me ajudar. Só tenho que agradecer aos atletas pelo que construímos juntos." O Grêmio encerrou sua participação no Brasileirão 2015 com 68 pontos, apenas um atrás do Atlético. O campeão Corinthians alcançou 81 pontos.