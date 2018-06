Técnico do Grêmio evita críticas e sai em defesa dos garotos do time B

São três rodadas e nenhuma vitória no Campeonato Gaúcho. Nada disso abala a convicção do técnico César Bueno, que saiu em defesa dos garotos do Grêmio neste início de Estadual após a derrota para o Avenida por 3 a 2, em Santa Cruz do Sul.

O Grêmio conta com o time B, recheado de jovens jogadores, no Gauchão porque a equipe principal se apresentou somente na semana passada depois das férias tardias, em razão da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

Sem seus principais atletas, o Grêmio vem apostando na juventude, que ainda não deu resultados neste começo de campanha no Estadual. "Estamos aumentando os minutos de bom jogo. No primeiro jogo, tivemos alguns momentos no primeiro tempo", minimizou César Bueno. "Na segunda partida, fizemos bem os primeiros 45 minutos. Neste, fizemos uns 60 minutos bem. Precisamos trabalhar para manter a concentração até o final."

Os três gols sofridos na noite desta quarta-feira foram resultados de falhas da defesa. O treinador, contudo, evitou maiores críticas ao time. "Analisando o número de bolas alçadas, nos defendemos muito bem. Em uma que falhamos, a bola entrou. É uma situação adversa de jogo, mas estamos trabalhando em cima disso e houve uma melhora. Vamos seguir trabalhando para o erro não se repetir", declarou.