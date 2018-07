Técnico do Grêmio exalta vitória no Gaúcho, mas cobra evolução

PORTO ALEGRE - O Grêmio esteve longe de mostrar um bom futebol, mas derrotou o Veranópolis por 1 a 0, na última quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico da equipe, Enderson Moreira, celebrou o resultado, mas admitiu a necessidade de evolução de seus comandados, que irritaram os pouco mais de sete mil torcedores que compareceram ao estádio e chegaram a vaiar a atuação.

"A equipe precisa de alma, as cobranças são necessárias e as faço no vestiário. A leitura que faço da partida, passo para eles, para que a equipe possa buscar melhorar. Vejo isso como aspecto natural de uma equipe que está buscando ainda. A inquietação do torcedor não é apenas deste momento, tem coisas que acontecem desde o ano passado. A equipe tem demonstrado em muitos momentos um bom jogo, mas em outros não tem acontecido. Precisamos melhorar e estamos trabalhando para isso", disse.

Apesar de reconhecer a necessidade de melhora em campo, para Enderson Moreira neste início de temporada o importante é vencer. "O importante nesse início de temporada é somar pontos, isso vai ser bastante importante para o decorrer do campeonato. Estamos iniciando uma sequência de jogos. A gente não se entusiasma muito quando ganhamos e nem fala que está tudo errado quando jogamos mal."

O treinador agora só pensa no clássico diante do Internacional, domingo que vem, na Arena do Grêmio, e já projeta uma melhor apresentação de seus comandados. "Estou sempre atento para ver qual o melhor caminho. Estou sempre atento. É evidente que já começamos a pensar no Gre-Nal e esperamos que possamos fazer um bom jogo."