Técnico do Grêmio já prevê jogo duro contra San Lorenzo

"Trata-se de um grande adversário. São sempre jogos difíceis, bem disputados. O que foi feito nessa fase classificatória não vai determinar o que vai acontecer nesse jogo", disse o treinador, ao ressaltar que o Grêmio terá apenas a vantagem de decidir o confronto em casa, apesar de ter a segunda melhor campanha da fase de grupos.

"Infelizmente não pudemos ser o primeiro colocado geral. Mas saímos fortalecidos, sim, com uma grande campanha num grupo difícil, contra equipes de muita qualidade. Sabemos que agora praticamente zera tudo. A única vantagem é fazer o segundo jogo em casa. Contamos com o apoio do torcedor. Nosso time é muito forte com o apoio dos torcedores", avaliou após a vitória por 1 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, na noite de quinta-feira.

Enderson, porém, admitiu preocupação com a briga entre os próprios torcedores do Grêmio dentro da Arena momentos antes do início da partida. O confronto, presenciado pelo delegado da Conmebol no estádio, pode custar caro ao time gaúcho. O clube corre o risco de sofrer punição e perder o mando de campo - e a vantagem nas oitavas - por ser reincidente.

Em 2013, o Grêmio levou uma punição branda da Conmebol por causa da queda da grade de proteção de um dos setores da Arena, logo no jogo inaugural do estádio. O acidente, que deixou feridos após a famosa "avalanche" da torcida, deixou o clube sob judice por dois anos.

Em outras palavras, o Grêmio deve sofrer punição mais grave em caso de nova infração em seu estádio. Caso cumpra com a promessa, a entidade fechar a Arena ou obrigar o Grêmio a jogar com os portões fechados.

"Eu não vi [a briga], sinceramente. Fui informado depois do jogo. A gente lamenta muito porque contamos muito com a força do nosso torcedor, que sempre motiva a equipe. Esperamos que o fator casa possa prevalecer, que possa continuar tendo esse apoio, que será fundamental nessa reta final de Libertadores", disse Enderson Moreira.

O confronto causou a prisão de 26 torcedores, encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), de acordo com a Rádio Gaúcha. Três eram mulheres e três já estavam proibidos de entrar na Arena Grêmio em razão de antecedentes criminais.