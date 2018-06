Técnico do Grêmio volta a fazer mudanças no time B para o Gauchão

Preocupado com o jejum de vitórias do Grêmio neste Campeonato Gaúcho, o técnico César Bueno fez nova mudança na equipe, no treino realizado neste sábado, em preparação para o jogo contra o São José, no domingo, fora de casa, no estádio Passo D'Areia.

Neste sábado, ele devolveu Jean Pyerre à formação titular do time B - a equipe principal faz pré-temporada ainda. Para tanto, sacou Dionathã, que ganhado oportunidade entre os titulares na atividade de sexta. César Bueno manteve Leonardo Gomes e Alisson entre os 11.

Desta forma, o Grêmio deve entrar em campo neste domingo com Bruno Grassi, Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Leonardo Gomes; Balbino, Matheus Henrique, Pepê, Lima e Alisson; Jean Pyerre.

César Bueno indicou a formação titular no trabalho de posicionamento da defesa e do ataque em bolas levantadas na área, em escanteios e em cobranças de faltas. Na sequência, ele comandou treino recreativo. O Grêmio ainda não venceu no Estadual, ocupando a 11ª e penúltima colocação da tabela.

Enquanto a equipe B treinava sob o comando de César Bueno, Renato Gaúcho orientava treino com bola com o time principal. Era a preparação do time para o primeiro jogo-treino da temporada, contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, marcado para este domingo. O destaque foi a participação do meia Arthur na atividade com bola.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Brenno e Bruno Grassi;

Laterais: Guilherme Guedes, Leonardo Gomes e Madson;

Zagueiros: Mendonça, Paulo Miranda e Ruan;

Meio-campistas: Balbino, Jean Pyerre, Lima, Matheus Henrique, Patrick, Rodrigo Ancheta, Thaciano e Thonny Anderson;

Atacantes: Alisson, Dionathã, Isaque, Lucas Poletto, Pepê e Tilica.