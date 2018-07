Técnico do Guarani confirma dupla de zaga reserva no jogo contra o Mogi Mirim O Guarani vai mesmo ter uma dupla defensiva reserva contra o Mogi Mirim, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Maurício e Genilson estão confirmados pelo técnico Marcelo Chamusca nos lugares, respectivamente, de Ferreira e Leandro Amaro. O experiente meia Fumagalli volta após cumprir automática.