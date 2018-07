Técnico do Guarani festeja meta atingida e quer ponta para decidir acesso em casa

Após vencer a Portuguesa por 1 a 0, no último domingo, o Guarani se manteve na liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, e está praticamente classificado para as quartas de final. A confirmação matemática só pode vir na próxima rodada, mas o time já comemora a primeira classificação para a segunda fase em quatro anos de terceira divisão nacional.

Desde 2013 na Série C, o time campineiro sempre tropeçou na fase de grupos e nunca passou para as quartas de final, fase em que se disputa o acesso à Série B. No momento está a sete pontos do quinto colocado Juventude e restam três rodadas para o fim da primeira fase. Ou seja, são nove pontos em disputa.

No início da competição, o técnico Marcelo Chamusca estabeleceu a meta de 30 pontos como pontuação mínima para garantir a vaga. Agora, considera o time já classificado, mas o novo objetivo é garantir a liderança. "A gente deu nosso primeiro passo, mas precisamos manter a liderança ou no mínimo ser segundo para podermos trazer o jogo do acesso para dentro do nosso campo", disse o treinador. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão decidir a vaga de acesso em casa.

O Guarani volta a campo às 19h15 do próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo-SP, em jogo válido pela 16.ª rodada, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Para a partida, que pode selar a vaga, Marcelo Chamusca não vai contar com o meia Fumagalli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, vai contar com o zagueiro Leandro Amaro, que retorna de suspensão.