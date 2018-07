Técnico do Guarani prega cautela após duas vitórias seguidas na Série B

A vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, na última segunda-feira, foi bastante comemorada por todos no Guarani. O técnico Umberto Louzer, porém, adotou um discurso pés no chão. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe de Campinas na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Nos portamos como uma equipe grande, fizemos uma grande partida. É parabenizar (o grupo), mas tem muito a evoluir na competição. Deixamos a desejar em alguns momentos, mas esse grupo está se reconstruindo, está crescendo", comentou Louzer.

Sem perder há sete jogos, o Guarani entrou pela primeira vez no G-4 da Série B, saltando para a terceira colocação, com 23 pontos.

O Guarani volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando faz mais um confronto direto, desta vez contra o Figueirense, novamente no Brinco de Ouro da Princesa, pela 15ª rodada.