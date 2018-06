Técnico do Hamburgo é demitido e deixa o cargo sem conseguir vencer pelo Alemão

Em penúltimo lugar no Campeonato Alemão, a sete pontos de deixar a zona de rebaixamento, o Hamburgo demitiu nesta segunda-feira o técnico Bernd Hollerbach. Ele deixa o comando da equipe sem ganhar um jogo sequer.

+ Tabela do Campeonato Alemão

A diretoria do clube informou que nas oito rodadas que restam da competição, o time será comandado pelo treinador da equipe sub-21, Christian Titz. Hollerbach caiu após o time ser goleado por 6 a 0 pelo líder Bayern de Munique no sábado.

Hollerbach foi ex-jogador do Hamburgo, mas não conseguiu mostrar resultado como técnico da equipe. Ele assumiu o time em 22 de janeiro e, após sete partidas, acumulou quatro derrotas e três empates.

O Hamburgo não vence uma partida no Alemão há 13 rodadas. O time conta com o pior ataque da competição, com apenas 18 gols em 26 jogos. E parece que está próximo de ver uma marca histórica ser quebrada: a equipe é a única de todo o torneio que nunca caiu para a segunda divisão.