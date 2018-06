Técnico do Independiente insinua que juiz recebeu dinheiro para ajudar o Grêmio

O clima para o jogo de volta entre Grêmio e Independiente pela decisão da Recopa já começou a ser esquentado nos bastidores. O técnico do time argentino, Ariel Holan, reclamou bastante da cera feita pela equipe gaúcha no jogo de ida e gesticulou sugerindo que o árbitro tenha sido comprado.

O equador Roddy Zambrano foi o responsável por apitar o empate por 1 a 1 entre as equipes, em Buenos Aires. "Me incomodou muito. Jogando como mandantes em uma partida de Copa, parecia que éramos visitantes. Dizia: 'Estamos no Brasil'. São jogadas pequenas, mas a atitude me incomoda. Parecia a Libertadores dos anos 60. O Grêmio não precisava fazer isso para ganhar uma partida".

O principal motivo da indignação foi a expulsão do atacante Emanuel Gigliotti. Ele recebeu cartão vermelho após o árbitro pedir auxílio do vídeo e flagrar uma cotovelada no zagueiro Kannemann.

O treinador, no entanto, não alterou o tom de voz para fazer as reclamações. O que pode lhe render algum tipo de punição, no entanto, é o gesto que fez enquanto falava sobre o árbitro. Holan, antes de abrir a garrafa d'água, esfregou o indicador e o polegar dando a entender que Zambrano recebeu dinheiro para ajudar o Grêmio.

A partida de volta entre Grêmio e Independiente está marcada para a próxima quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. A Recopa não leva em conta o gol marcado fora de casa. Portanto, se houver novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Antes desse duelo, o Grêmio visita o Veranópolis, no sábado, às 21h30, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.