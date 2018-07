Técnico do Inter admite Gauchão 'exigente' após vitória apertada

As primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho têm surpreendido o técnico Diego Aguirre. O uruguaio reconhece que não esperava um nível tão "exigente" no futebol local, principalmente depois de uma vitória apertada sobre o Caxias, no sábado à noite, fora de casa.

"O jogo foi muito difícil. Quero parabenizar o Caxias. Fui surpreendido pelo alto nível o qual eles mostraram. O Gauchão está exigente. Os times estão muito preparados, está custando muito para vir as vitórias. Até acho que, por isso, a vitória foi importantíssima", declarou o treinador.

O triunfo foi obtido somente aos 46 minutos do segundo tempo. E foi alvo de polêmica, já que a cabeçada de Valdivia acertou o travessão e pingou quase sobre a linha. As imagens da TV, contudo, confirmam que a bola entrou totalmente. O gol evitou que o Inter acumulasse seu quarto empate em cinco jogos disputados no Estadual.

"O futebol é assim, não há diferenças. Os times se preparam, as diferenças praticamente não existem. Talvez em um campeonato longo as diferenças poderiam aparece. Se nós não dermos 100% não sairemos com a vitória. Meus jogadores deram tudo e fiquei feliz por isso", comemorou Aguirre, sem esconder o alívio.

Com o novo triunfo, apenas o segundo na competição, o Inter chegou aos nove pontos e ocupa agora a quarta colocação na tabela. O líder é o Brasil de Pelotas, que soma 11 pontos.