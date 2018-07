Técnico do Inter afirma que primeiro jogo da final não decide campeão do Gaúcho

E como em clássico todo cuidado é pouco, o Inter manteve mistério sobre a escalação que iniciará o duelo na casa do rival. O técnico Diego Aguirre comandou na manhã deste sábado, no Beira-Rio, um trabalho com os portões fechados que pode ter definido a equipe. Porém, a formação deverá ser conhecida somente instantes antes de a bola rolar.

"É diferente jogar um Gre-Nal. É especial, sem comparação com nenhum outro jogo. Vamos tentar ganhar, sempre sabendo que é um jogo de 180 minutos e que no domingo ainda não se decide nada. É importante encaminhar bem a partida no primeiro jogo para voltar ao Beira-Rio com mais tranquilidade", projeta o treinador do Inter.

O jogo da volta está marcado para o outro fim de semana, dia 3 de maio, também às 16 horas, no Beira-Rio. O regulamento do Campeonato Gaúcho prevê o gol qualificado nas duas decisões do título.