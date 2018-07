Técnico do Inter aprova desempenho e se diz inconformado com o empate

O técnico do Internacional, Odair Hellmann, se dividiu entre sentimentos distintos ao final do empate sem gols com o Cruzeiro, na noite do último domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante colorado aprovou o desempenho da equipe e mostrou tristeza e inconformismo com o resultado.

A vitória não veio por conta da má pontaria do Inter, que apertou os reservas do Cruzeiro em boa parte da partida mas não conseguiu marcar. O estreante Lucca foi quem chegou mais perto, com uma finalização no travessão no segundo tempo. O goleiro cruzeirense, Rafael, também teve atuação de destaque que impediu o segundo triunfo do time gaúcho na competição nacional.

"Fizemos um bom jogo, o primeiro tempo um pouco mais cadenciado, com o Cruzeiro mais postado também, acaba ficando mais lento o jogo", disse Odair que mostrou lamentação pelo empate. "Temos que ficar inconformados mesmo com o empate, ainda mais jogando o que jogamos. Faltou o gol para a gente consumar a vitória. Tivemos desempenho para vencer a partida, saímos tristes. Ninguém está conformado. Nem tem que estar. Ainda mais jogando o que nós jogamos, tem que ficar mais inconformado ainda", avaliou.

Apesar de o Inter estar há três jogos sem vencer - um pela Copa do Brasil e dois pelo Brasileiro - Odair acredita que a equipe vai evoluir dentro da competição e elogiou o atacante Lucca, que veio de empréstimo do Corinthians.

"Claro que a gente vai evoluir, trabalhando bem a parte ofensiva. Temos uma regularidade de desempenho no Brasileiro. As coisas vão acontecer a nosso favor, se mantivermos esta regularidade", apostou. "O Lucca entrou bem, criou nova alternativa. Merecia ter entrado aquele chute (que bateu na trave)", acrescentou, elogiando o atacante, que, segundo ele, pode formar o trio ofensivo com Damião e Potker.

O Internacional folga nesta segunda e volta aos treinos na manhã da terça-feira. O resultado deixou o Inter com quatro pontos no torneio, na nona colocação. O próximo compromisso da equipe é no domingo, às 16 horas, diante do Flamengo, no Maracanã.