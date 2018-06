Técnico do Inter lamenta empate no Morumbi: 'Ficou o gostinho da vitória'

O técnico Odair Hellmann lamentou na noite desta terça-feira o empate do Internacional com o São Paulo, no Morumbi. Apesar de enfrentar um rival que vinha em bom momento, brigando pela liderança do Brasileirão, o treinador ficou insatisfeito com a igualdade fora de casa: "ficou o gostinho da vitória".

"Enfrentamos o São Paulo de igual para igual. Lutamos até o fim pela vitória. A frustração é que a vitória não veio", disse o treinador, para quem o time gaúcho esteve melhor em campo durante boa parte do jogo. "Tivemos um primeiro tempo normal, sem supremacia do São Paulo. Eles ficaram próximos de perder. Estivemos muito bem no segundo tempo."

Apesar do lamento, Odair tratou de valorizar o ponto conquistado fora de casa. "Somamos um ponto fora, mas que fique claro que viemos para vencer o jogo", destacou. "Quando você não soma três pontos, que some um e fique na ponta de cima da tabela. Aí depois há a segunda perna [do campeonato]. Queremos estar no bolo [dos primeiros colocados]."

Numa avaliação geral do momento do Inter na temporada, o treinador ressaltou a sequência recente sem derrotas. "É o sexto jogo sem derrota, o que mostra uma consolidação da ideia [de trabalho]. Temos coisas a evoluir, mas outras que estão aparecendo, como a compactação defensiva. Temos a evoluir no aspecto ofensivo e vamos trabalhar para isso", projetou.

Mesmo com o empate, na abertura desta 10ª rodada do Brasileirão, o Inter segue próximo do G-4. Com 16 pontos, ocupa o quinto posto provisoriamente - poderá ser superado no decorrer da rodada. O time gaúcho voltará a campo no domingo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.