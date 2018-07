Técnico do Inter pede desculpas por declaração machista em coletiva

O técnico do Internacional, Guto Ferreira, veio a público nesta quarta-feira para pedir desculpas pelas declarações machistas que fez na entrevista coletiva da noite passada, após a vitória do time gaúcho sobre o Luverdense por 1 a 0, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estou tomando a liberdade de pedir desculpas a Kelly Costa, a repórter, pela declaração. Acho que fui muito infeliz no raciocínio da resposta. Acabei me atrapalhando. Respeito a opinião de todo mundo, sei que errei na declaração. E estou aqui pedindo desculpas. O mais importante é você saber que errou para que a gente possa futuramente mudar ou não passar em situação como essa. Não é meu feitio esse tipo de declaração, de polêmica", disse o treinador, em entrevista ao Sportv.

Guto fez a declaração polêmica ao responder uma pergunta da repórter do Grupo RBS sobre a qualidade das finalizações do Inter nos últimos jogos. "Não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e, de repente, não joga", dissera o treinador, na coletiva da noite passada. "Todo atleta sob pressão tem a dificuldade de focar no lance final. Ia fazer a pergunta se você já jogou e conseguiu perceber a situação, mas consegui trazer a questão para canalizar desta maneira", afirmara.

O técnico declarou ainda que não costuma se envolver em polêmicas. "Eu não tenho problema com imprensa, acho que se você puxar as minhas passagens em vários lugares, isso não acontece. Eu tento me manter o mais calmo possível, e acredito que até então foi o primeiro incidente", afirmou.

TREINO

Ainda sem contar com o meia Camilo, ex-Botafogo, o Inter voltou aos trabalhos nesta quarta. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo para trabalho técnico comandado por Guto Ferreira. Novo reforço do clube, mas ainda não oficializado, Camilo desembarcou na capital gaúcha nesta quarta. Mas ainda não tem data exata para começar a treinar com o grupo e ser apresentado.