Técnico do Inter valoriza empate fora e reclama de gramado do Arruda

O técnico Guto Ferreira culpou o gramado do estádio do Arruda, em Recife, pelo empate sem gols do Inter contra o Santa Cruz, na noite deste sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Ninguém faria uma grande partida neste campo", declarou o treinador.

"A situação do campo. As dificuldades com alguns jogadores, mas a principal situação que precisamos ressaltar é que a equipe não sofreu gols. Teve chances para marcar. Ninguém faria uma grande partida neste campo", afirmou Ferreira, ao valorizar o ponto conquistado fora de casa.

"Temos que trabalhar por vitória. Não vencemos, mas, olhando por outro ângulo, estamos levando um ponto importante. Quanto mais nós somarmos, menos faltará lá na frente. O que você não pode é perder e temos que trabalhar para vencer. Em cima de todas as dificuldades da partida, não deixa de ser um resultado importante", afirmou.

Com o empate em Recife, o Inter chegou aos 13 pontos e se manteve fora da zona de acesso à primeira divisão. O time gaúcho ocupa o quinto lugar da tabela. E volta a campo na terça-feira, dia de rodada cheia na Série B, contra o Paraná, no Beira-Rio.