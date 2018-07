Técnico do Japão aponta que falta equilíbrio ao time O técnico do Japão, Alberto Zaccheroni, está preocupado com a campanha dos seus comandados até o momento no Grupo C da Copa do Mundo. Com apenas um ponto, após a derrota na estreia para Costa do Marfim e um empate sem gols com a Grécia, o treinador italiano apontou a falta de equilíbrio como um dos motivos para o baixo rendimento.