Técnico do Japão aposta alto em sua seleção: 'Jogaremos para sermos campeões'

O técnico Hajime Moriyasu, da seleção do Japão, revelou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva em São Paulo, estar ansioso para disputar a Copa América. "Queremos ver como poderemos mostrar nossa força e nosso estilo de jogo", afirmou o treinador da equipe que vai disputar a competição continental pela segunda vez.

Próximo de cumprir um ano no comando do selecionado, Moriyasu assegurou que seus jogadores estão no Brasil para buscar o título. "Jogaremos para sermos campeões, mas, o mais importante, é melhorarmos a cada partida e atingir o melhor nível possível", disse o treinador, que também considera a competição importante para a formação do time para a Olimpíada do ano que vem.

A seleção japonesa realizou nesta quinta-feira os primeiros treinamentos em território brasileiro, no CT do São Paulo, onde foi recepcionado por cerca de 400 crianças. A expectativa é que o timer oriental tenha grande apoio nos estádios por causa da grande quantidade de imigrantes japoneses no Brasil.

Os 23 jogadores de Moriyasu participaram de exercícios com bola, entre eles o volante Gaku Shibasaki, o goleiro Eiji Kawashima, o atacante Shinji Okazaki e novato Takefusa Kubo, apontado como futuro astro do futebol japonês. Já o zagueiro Daiki Suga e o meio-campista Kota Watanabe realizaram tratamento médico para recuperação de lesão.

Os vice-campeões asiáticos se preparam para o duelo de estreia diante do Chile, nesta segunda-feira, no estádio do Morumbi. "O Chile é uma das equipes mais fortes do mundo", disse o técnico da equipe japonesa, que em sua única participação na Copa América, no Paraguai, em 1999, disputou três jogos e não obteve vitória. Perdeu para o Peru (3 a 2) e para o Paraguai (4 a 0), além de um empate contra a Bolívia (1 a 1).

Desta vez, os japoneses estão no Grupo C e, além do Chile, terão pela frente Uruguai e Equador. Como preparação, o Japão disputou dois amistosos. Venceu El Salvador (2 a 0) e empatou sem gols contra Trinidad e Tobago.