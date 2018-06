Técnico do Japão exalta ajustes e comemora 1ª vitória no comando da seleção

Depois de passar em branco em duas partidas, a seleção do Japão enfim balançou as redes sob o comando do técnico Akira Nishino. Nesta terça-feira, a equipe asiática não apenas marcou gol como também venceu. A vitória sobre o Paraguai foi de virada, pelo placar de 4 a 2, em Innsbruck, na Áustria.

+ Reverenciado por Fifa, Putin diz que Copa vai mudar imagem da Rússia

+ Em campanha, Infantino disse que Fifa estava “clinicamente morta”

+ Por futebol, iranianas desafiam país e viajam para ver a Copa

O primeiro triunfo no comando da seleção foi comemorado pelo treinador, às vésperas do início da Copa do Mundo da Rússia. "Apesar de termos passado em branco nos dois primeiros jogos, conseguimos fazer ajustes graduais. Hoje [terça] fizemos mudanças para nos aproximarmos do gol e conseguimos a vitória marcando nossos gols", comentou.

Para o treinador, a primeira vitória se deve ao forte desempenho individual dos seus jogadores. "Eles jogaram no máximo, por isso estou muito satisfeito com a performance deles. Acho que o time pode melhorar ainda mais. Espero que esta vitória tenha elevado o nosso nível", declarou.

Nishino projeta nova evolução da equipe ao longo dos próximos treinos, antes da estreia na Copa, contra a Colômbia, na terça da próxima semana. "Pensando na partida contra a Colômbia, acho que ainda podemos crescer sob diferentes pontos de vista. E vamos nos esforçar para isso", declarou.

A estreia do Japão, no dia 19, será na cidade de Saransk. Pelo Grupo H, o time japonês também enfrentará o Senegal e a Polônia, que é a cabeça de chave, nos dias 24 e 28, respectivamente.