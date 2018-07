Técnico do Joinville é demitido após três tropeços A derrota para o lanterna Ipatinga foi a gota d''água para o presidente do Joinville, Nereu Martinelli, anunciar a demissão do técnico Leandro Campos. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o dirigente afirmou que a cúpula do clube se reuniu para tomar a decisão.