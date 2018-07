Técnico do LA Galaxy compara Gerrard a Beckham e Keane

O Los Angeles Galaxy anunciou na quarta-feira a contratação do meia Steven Gerrard, de 34 anos. O jogador se apresentará à equipe americana em julho, assim que o seu contrato com o Liverpool chegar ao fim.

Gerrard segue, assim, o caminho de dois outros jogadores que brilharam no Campeonato Inglês e seguiram para o novo mercado americano para defender o Galaxy. David Beckham foi o precursor, atuando na equipe entre 2007 e 2012, e o irlandês Robbie Keane, atual capitão do time da Califórnia, assinou contrato em 2011.

Para o técnico Bruce Arena, há uma grande similaridade entre os três. "Eles são vencedores, grandes jogadores e líderes em seus clubes anteriores ao Galaxy. Suas qualidades falam por si mesmas. Stevie tem as mesmas características de David e Robbie. É um excelente jogador, tem caráter, um jogador de equipe, e vai agregar muitas coisas positivas ao nosso time."

Arena afirmou ter sondado Gerrard por "alguns meses". "Ao longo dos anos, ele sempre um nome que examinamos como um potencial jogador para ser contratado pelo LA Galaxy. Nos últimos meses, conversamos com o jogador, tivemos muitas conversas também com seu agente. Nas duas ou três últimas semanas, as coisas começaram a andar bem rapidamente."