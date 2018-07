Técnico do Lanús prevê jogo de muita marcação contra a Ponte Preta

SÃO PAULO - O técnico do Lanús, Guillermo Barros Schelotto, afirmou nesta terça-feira que o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta deve ser de muita marcação e de poucas chances de gol. A partida sera nesta quarta-feira e a volta está marcada para a próxima semana, na Argentina.

"Nenhum dos times vai se abrir muito para atacar, até porque na final o gol marcado como visitante não vale como desempate", disse. Schelotto disse ter estudado a Ponte Preta e explicou que os principais pontos fortes que vai procurar neutralizar são o contra-ataque veloz e o toque de bola da equipe campineira.

Aos 40 anos, o ex-meia do Boca Juniors garantiu não estar deslumbrado com o sucesso recente como técnico logo no primeiro clube que assume. Além de estar na decisão da Sul-Americana, o Lanús já tem vaga na Libertadores do ano que vem e disputa o título do Campeonato Argentino. Schelotto contou que tem o seu ex-técnico no Boca Carlos Bianchi como um dos exemplos que tenta se espelhar na carreira.

O técnico descartou que o fato de a Ponte Preta estrear em competições internacionais signifique que a final será fácil. "Eles devem mobilizar a torcida e ter o estádio cheio para a final. O time merece respeito porque ganhou muito bem do Velez e do São Paulo", elogiou.