Técnico do Leverkusen é suspenso por 3 jogos após protesto de juiz O técnico do Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, não poderá comandar a equipe e ficar no banco de reservas nos próximos três compromissos do time no Campeonato Alemão após se negar a deixar o campo depois de ser expulso em partida contra o Borussia Dortmund, disputada no último fim de semana.