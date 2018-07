Técnico do Liverpool critica Suárez por simulação O técnico Brendan Rodgers criticou publicamente nesta quinta-feira a conduta do atacante Luis Suárez, depois de o uruguaio ter admitido que simulou um pênalti para levar vantagem em um jogo do Campeonato Inglês, disputado em outubro. O jogador admitiu que caiu de forma deliberada em campo no confronto diante do Stoke City, no ano passado, quando a arbitragem acabou não se iludindo com a encenação do atleta.