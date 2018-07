Técnico do Liverpool defende novo contrato para Steven Gerrard

LIVERPOOL - Disposto a afastar o interesse de outros times em Steven Gerrard na abertura da janela de transferências do futebol europeu, em janeiro, o técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista ao site oficial do clube, que seria importante firmar um novo contrato com o volante.

O astro da equipe e da seleção inglesa ainda tem 18 meses a cumprir do seu atual compromisso com o Liverpool, mas Rodgers cobra uma valorização ainda maior do atleta de 32 anos, visto por ele como fundamental para o sucesso do time.

"Não acho que não há qualquer questão sobre isso. Nós queremos estender seu contrato", afirmou o comandante, para depois enumerar as razões para a assinatura de um novo acordo. "Isso é vital. Steven tem uma verdadeira fome por sucesso. Ele está com 32 anos, mas ainda tem muito a oferecer. Ele aplica-se a cada dia, ele come bem, descansa bem, se recupera bem, funciona bem", sintetizou.

No último sábado, Gerrard ajudou o Liverpool a realizar uma des suas melhores exibições nesta temporada. O time goleou o Fulham por 4 a 0, com facilidade, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória, que teve um gol e duas assistências do volante, manteve o sonho da equipe de ao menos conquistar uma vaga nas próximas competições europeias, pois hoje o time está longe de brigar pelas primeiras posições da tabela - é o atual oitavo colocado.

E Rodgers destacou que Gerrard continua exibindo grande forma, mesmo já estando com 32 anos de idade. "Esse é um cara que tem levado a sua vida focado genuinamente em ser um jogador de futebol, fato que lhe permite jogar bem nesta fase em que já passou dos 30 anos", opinou Rodgers, antes de lembrar que o volante é uma "influência" e uma "inspiração" para os outros jogadores do Liverpool.