Técnico do Liverpool defende Salah e rebate as declarações de Javier Aguirre

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, rebateu os comentários de Javier Aguirre, treinador do Egito, sobre Mohamed Salah e disse que, se o treinador mexicano não ganhar troféus nos próximos dois anos, é melhor que se mude para outro clube ou para outra seleção. Em entrevista para a ESPN, Aguirre havia aconselhado Salah a deixar o Liverpool se não ganhar títulos em uma ou duas temporadas.

Quando perguntado sobre essa declaração em uma entrevista coletiva, Klopp ficou irritado. "Eu não sei por que as pessoas dizem essas coisas. Obviamente, eu não concordo com ele, mas este é um mundo livre e todos podem dizer o que querem", afirmou o alemão.

Salah veio para Liverpool em 2017 e logo em sua primeira temporada foi o artilheiro do Campeonato Inglês, com 32 gols. Além disso, o egípcio ajudou a equipe a chegar à final da Liga dos Campeões na temporada passada do futebol europeu, quando o time inglês foi vice-campeão ao cair diante do Real Madrid na decisão.

Na atual temporada do Inglês, o Liverpool é o segundo colocado, com 30 pontos, dois a menos que o líder Manchester City. Neste sábado, o time dirigido por Klopp enfrentará o Watford, fora de casa, pela 13ª rodada da competição. O City, por sua vez, também joga neste sábado, quando encara o West Ham como visitante.

Na Liga dos Campeões, o Liverpool é vice-líder do Grupo C, com seis pontos, mesma pontuação do Napoli, líder pelos critérios de desempate. Na quarta-feira, a equipe inglesa receberá o Paris Saint-Germain, no estádio Anfield Road, pela penúltima rodada da chave.