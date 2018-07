Técnico do Liverpool diz que Balotelli precisa melhorar nos treinos

Rodgers revelou depois do jogo que Balotelli, de 24 anos de idade, não treinou o suficiente para garantir um lugar no time para a partida da Copa. "Ele sabe exatamente o que é preciso para fazer parte do grupo, antes de ele poder entrar no time", declarou Rodgers, sobre o atacante. "Estou avaliando isso todo dia no treino – Mario é igual a qualquer outro jogador, não há tratamento especial para ninguém."

Liverpool começou a partida sem um legítimo atacante em campo, entrando mais tarde com Fabio Borini, enquanto Rickie Lambert permaneceu no banco.

"Borini e Lambert estão trabalhando incansavelmente no treinamento e quando entram eles têm contribuído, e o jovem Jordan Rossiter, que estava no banco hoje, tem sido brilhante nos treinos e tenho de avaliar isso nesta questão. Se você quer contribuir, você tem de se dedicar todo dia no treinamento, para poder estar no grupo no dia do jogo", acrescentou o treinador.

Liverpool vai poder contar com o atacante Daniel Sturridge, que tem sofrido com uma série de contusões desde agosto, pela primeira vez no treino neste domingo.

Rodgers disse que o jogador de 25 anos de idade, que marcou 21 gols para o Liverpool no Inglês da temporada passada, quando o time foi vice-campeão, tem uma chance remota de integrar o time que enfrenta o Chelsea na terça-feira pela semifinal da Copa da Liga.

O retorno de Sturridge prejudica ainda mais as esperanças de Balotelli de voltar à ação, mas Rodgers contou que o italiano entendeu que ele precisa melhorar seu jogo para competir com os outros jogadores de ataque do Liverpool. "É difícil para ele (Balotelli), mas ele sabe o nível onde este time está – você vê a agressividade quando estamos pressionando e se você não pode fazer isso, você não será uma parte do que este time está tentando alcançar", explicou o técnico norte-irlandês. "Conversamos ontem por uma hora ou mais e ele entendeu onde está."