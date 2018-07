Técnico do Liverpool minimiza propostas por Suárez

LIVERPOOL - O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, minimizou nesta segunda-feira as ofertas que o clube recebeu pelo atacante Luis Suárez. De acordo com o treinador, nenhuma proposta chegou "perto do valor" do jogador. "Tem havido muita especulação sobre isso no fim da temporada passada, mas a realidade é que ele é um jogador muito valorizado no Liverpool. E, a não ser que surja alguma oferta que fique perto do valor dele, não há nada a considerar", declarou Rodgers.

Ao ser questionado sobre qual seria este valor, o treinador disse que Suárez não está à venda. "Eu não disse que vamos vendê-lo. Eu disse que todo jogador tem seu valor. Não significa necessariamente que você deve vendê-lo", justificou. Suárez iniciou os treinos de pré-temporada com o Liverpool nesta segunda, depois da folga que recebeu em razão da disputa da Copa das Confederações, pela seleção uruguaia.