Técnico do Liverpool muda plano para contratar Downing O técnico Kenny Dalglish chegou à Malásia nesta quinta-feira para a pré-temporada do Liverpool, mas pode voltar à Inglaterra antes do previsto. De acordo com um responsável pela viagem, o treinador deve pegar o voo de volta ainda nesta quinta, para acertar detalhes da contratação do meia Stewart Downing, do Aston Villa.