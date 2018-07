Técnico do Liverpool prega respeito em duelo contra o Ludogorets

O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, prometeu tratar o campeão búlgaro Ludogorets com grande respeito quando as duas equipes se enfrentarem pela fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, em Anfield.

"Vamos respeitá-los como faríamos se estivéssemos jogando com o Real Madrid", disse Rodgers em entrevista coletiva nesta segunda-feira sobre o rival, que fará sua estreia na fase de grupos da competição.

A derrota em casa por 1 x 0 para o Aston Villa deve ajudar o time inglês a se concentrar, e a forma como aconteceu deixou claro para Rodgers que a nova defesa do time precisa melhorar.

O Liverpool só conseguiu terminar um jogo sem levar gols uma vez em quatro partidas nesta temporada, e em duas oportunidades em 13 jogos desde março. "Precisamos ir melhor nesses áreas", admitiu o treinador. "Ficamos frustrados com a forma que sofremos o gol no fim de semana. Tínhamos cinco jogadores fazendo a estreia no Anfield e é preciso um pouco de tempo para se conseguir uma coesão".