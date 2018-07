Técnico do Liverpool projeta estreia de Alisson para 4 de agosto, contra o Napoli

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, declarou que o goleiro brasileiro Alisson pode fazer sua estreia pela equipe no amistoso contra o Napoli, no próximo dia 4 de agosto, em amistoso de pré-temporada que será realizado em Dublin, na Irlanda.

"Ele está desesperado para jogar. Ele poderia ter vindo com a gente para os Estados Unidos, mas seria totalmente sem sentido", declarou o treinador em entrevista coletiva na cidade de Charlotte, onde a equipe perdeu amistoso contra o Borussia Dortmund por 3 a 1 no domingo.

"O Alisson teve um ano longo e também foi titular da seleção brasileira (na Copa do Mundo da Rússia). Por isso optamos por dar a ele uns dias de descanso. Diria que ele pode jogar em Dublin, contra o Napoli", informou Klopp.

O brasileiro assinou com o clube inglês na última quinta-feira e se tornou o goleiro mais caro da história ao deixar a Roma em uma negociação cujo valor total pode chegar a 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões).

A chegada de Alisson também coincide com o péssimo momento do atual titular da meta do Liverpool, Loris Karius. No amistoso de domingo, o goleiro alemão falhou no último gol sofrido pela equipe. Karius rebateu uma finalização nos pés de Larsen. Antes disso, ele vacilou ao sair jogando errado com os pés e entregou a bola para um adversário, que desperdiçou grande chance de marcar na sequência do lance.

A má fase, no entanto, não vem de hoje. No dia 26 de maio, ele cometeu duas falhas enormes que resultaram em dois gols do Real Madrid na derrota por 3 a 1 sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa, em Kiev, na Ucrânia. Uma delas foi bisonha ao errar uma saída de bola com as mãos e ver o francês Benzema aproveitar a bobeada e tocar para o gol vazio. Depois, ele "engoliu um frango" ao deixar a bola escapar por entre as suas mãos em um chute de fora da área de Gareth Bale.

Klopp saiu em defesa de Karius. "Precisamos de um elenco forte. O Loris é um goleiro fora de série. Essa é a verdade", disse. "Meu trabalho junto com o Michael Edwards (diretor de esportes) e o Mike Gordon (presidente) é trazer os melhores jogadores que se encaixem no Liverpool. E é isso que temos tentado fazer", prosseguiu.

O Liverpool continua sua série de amistosos nos Estados Unidos. Na quarta-feira, enfrentará o Manchester City, em Nova York. No domingo, jogará contra o Manchester United, em Michigan. Na sequência, viaja a Dublin para enfrentar o Napoli e depois encara o Torino, em casa. A estreia na temporada, no Campeonato Inglês, será contra o West Ham, em 12 de agosto.