Técnico do Liverpool revela oferta para segurar Gerrard

O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, revelou nesta segunda-feira que o clube inglês já ofereceu a Steven Gerrard uma proposta de renovação do seu contrato com o time, que expira ao final desta temporada do futebol europeu. O comandante disse que o meio-campista de 34 anos de idade estuda a oferta feita pela diretoria da equipe, que tenta segurar o seu ídolo por ainda mais tempo.

Gerrard, que se aposentou da seleção inglesa após o time nacional ser eliminado já na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, está no Liverpool desde os seus oito anos de idade. E até pelo fato de ter uma longa história com a camisa do time, Rodgers afirmou que o atleta "merece o maior respeito e tempo para considerar" a oferta feita a ele, há cerca de duas semanas.

O astro estreou pelo Liverpool em 1998 e pelo clube se sagrou campeão da Liga dos Campeões, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, mas ele nunca conseguiu conquistar o Campeonato Inglês. Nesta temporada, a equipe realiza campanha decepcionante na principal competição do país, na qual ocupa a 11ª posição. Nesta terça-feira, o time voltará a jogar pelo torneio, contra o lanterna Leicester, fora de casa, pela 14ª rodada.