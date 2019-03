Técnico do Lyon admite inspiração no Ajax para tentar surpreender o Barça

Depois de ficar no empate por 0 a 0 em casa, o Lyon tenta surpreender o Barcelona no Camp Nou, nesta quarta-feira, para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. Se a tarefa parece difícil, o técnico Bruno Genesio admitiu a inspiração no Ajax, que eliminou o Real Madrid, para manter viva a esperança.

"O resultado do Ajax nos fortaleceu. Muitas coisas dependem do Messi e vamos tentar desenvolver um plano para reduzir sua influência. Precisamos correr riscos calculados. A partida não vai terminar 0 a 0, acredito. Precisamos de gols, mas também estar preparados para sofrer", declarou nesta terça.

Genesio se referiu à histórica classificação do Ajax nas oitavas de final diante do Real Madrid. Na ocasião, o time holandês perdeu na ida para o gigante espanhol por 2 a 1, em Amsterdã, e parecia praticamente eliminado. No Santiago Bernabéu, porém, goleou por 4 a 1 e buscou a improvável vaga.

Se o Ajax serve como inspiração, o próprio Lyon já se mostrou capaz de surpreender uma das potências do continente fora de casa. Afinal, na fase de grupos, derrotou o Manchester City por 2 a 1 em pleno Etihad Stadium.

"Precisamos jogar nosso jogo. Sabemos como é enfrentar um dos melhores times do mundo. Também sabemos o que podemos fazer para explorá-los, porque já o fizemos. Precisamos dar tudo em campo, mostrar que estamos em nosso lugar. Temos que construir, como fizemos contra o City. Mas é um contexto diferente, com um passo a mais a ser dado", considerou.