Técnico do Lyon lamenta derrota sem marcar gols fora Disputando uma semifinal inédita de Liga dos Campeões, o Lyon ficou em situação desfavorável para avançar à decisão nesta quarta-feira, ao perder por 1 a 0 para o Bayern de Munique. No entanto, mais que a derrota, o técnico do time francês lamentou o fato de sua equipe não ter marcado gols na Alemanha.