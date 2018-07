Técnico do Málaga estará na Alemanha, diz Demichelis

Pellegrini viajou para o Chile na noite de sábado para participar do funeral do seu pai e não pôde conceder a tradicional entrevista coletiva na véspera da partida contra o Borussia. A entrevista faz parte dos procedimentos previstos nas regras da Uefa.

"Ele estará conosco amanhã e vamos tentar vencer este jogo por ele. Estamos todos tristes", declarou o defensor argentino. "Nosso técnico não havia comentado nada sobre a morte do pai dele, o que mostra bem a sua grandeza. Agora vamos oferecer-lhe nossas condolências. Tentaremos dar o máximo para buscar esta vitória".

Demichelis prometeu muito empenho do time espanhol na tentativa de neutralizar a pressão da fanática torcida do Borussia. "Sabemos qual será atmosfera que vamos encontrar lá. Mas não podemos nos afetar. Com certeza o resultado no jogo de ida não foi ruim para nós. Aqueles que pensam que o Dortmund está quase classificado estão equivocados", garantiu o zagueiro.

Com o empate sem gols no jogo de ida, na Espanha, o Málaga joga por um empate com gols na Alemanha. Um novo 0 a 0 levará o duelo para prorrogação e pênaltis.